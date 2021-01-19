О том, что в отношении 41-летнего жителя Бобруйска возбуждено уголовное дело из-за негативного комментария в соцсети, сообщила пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.Это произошло в декабре 2020-го года. В телеграм-канале, который правоохранители назвали деструктивным, появился очередной пост. По информации МВД, сведения о военнослужащем внутренних войск МВД в публикации были недостоверными. Но подписчики канала, не зная этого, на эмоциях написали под постом свои нелестные комментарии в адрес силовика.- Автор комментария не был лично знаком с героем публикации, не конфликтовал. А написать негатив решил на эмоциях, подавшись влиянию интернет-источника, - подчеркнули в пресс-службе.Также правоохранители разметили видео допроса бобруйчанина, на котором он, отвечая на вопрос силовика о том, раскаивается ли, пожимает плечами и говорит, что раскаивается.- Бывает, погорячился. Ну, прости, - говорит мужчина, обращаясь к правоохранителю.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Уточняется, что бобруйчанин и ранее привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, был судим за хулиганство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Глава ОБСЕ: Диалог в Беларуси невозможен до освобождения всех задержанных.Линде уже обсуждала этот вопрос с главой белорусского МИД (подробности).В Витебске суд оправдал женщин, которых задержали в лесу во время скандинавской ходьбы.Их обвиняли в несанкционированном массовом мероприятии (подробности).