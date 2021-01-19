В Великобритании от коронавируса за сутки умерли 1610 человек, проинформировало ТАСС со ссылкой на официальные данные страны.Такие высокие данные суточной смертности стали максимальными для Англии за все время пандемии. Предыдущий максимум регистрировался 13 января. А вот днем ранее сообщалось о 599 смертях от «ковида».Всего в Великобритании число умерших от коронавируса превысило 91,4 тысячи человек. Это является крупнейшим показателем смертности от COVID-19 в Европе. Всего же в Англии заразились коронавирусной инфекцией свыше 3,46 миллиона человек.Эпидобстановку в стране оценивают как крайне сложную. Прежде всего, это связано с так называемым «британским» штаммоv мутировавшего коронавируса. Эксперты заявляли, что он на 70 процентов заразнее COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Белорусские ученые начали лечить коронавирус с помощью стволовых клеток.А еще ученые научились выяснять по иммунограмме, как человек переболеет «ковидом»: тяжело или нет (подробности).В ВОЗ заявили о способности коронавируса стать сезонным.Эксперты также описали наиболее вероятный сценарий, что будет с вирусом в случае эффективной глобальной программы вакцинации (подробности).