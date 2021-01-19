Официальные представители Беларуси и России примут участие в неформальной встрече Совета безопасности ООН с участием Светланы Тихановской. Ранее это мероприятие анонсировала сама Тихановская, рассказав, что 22 января пройдет онлайн-встреча Совбеза ООН о свободе прессы в Беларуси.Встреча инициирована Членами Совбеза Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.РФ и официальная Беларусь не будут бойкотировать общение, хотя «налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран», цитирует tass.ru первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.- Нам есть что сказать в ответ, - отметил он.Тихановская намерена рассказать в Совбезе ООН о деле Игоря Лосика, который голодает больше месяца, журналистов Катерины Борисевич, Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой, медиаменеджера Андрея Александрова, а также своего мужа Сергея Тихановского и других фигурантов.Тихановская также пообещала инициировать созыв формальной сессии Совбеза ООН по преодолению общественно-политического кризиса в Беларуси, поднять вопрос международного расследования событий в республике.