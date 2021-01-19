Инцидент с госфлагом произошел в областном центре 7 ноября 2020 года. Подробности рассказала пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.Осенней ночью в Гродно на улице Советских пограничников 32-летний горожанин сорвал белорусский государственный флаг со здания ночного клуба «Пушкин». Совранный стяг мужчина бросил на землю, за это его будут судить.- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в надругательстве над государственными символами (статья 370 УК РБ), - прокомментировали в пресс-службе.Известно, что ранее гродненец судим не был и к административной ответственности не привлекался. Следователю он сказал, что сожалеет о таком своем поступке. Признался, что был в алкогольном опьянении, мол, виноват алкоголь, а с политическими убеждениями это не связано.Максимальное наказание по данной статье - арест или ограничение свободы на срок до 1 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Бывает, погорячился. Ну, прости»: Бобруйчанина будут судить за комментарий в адрес военнослужащего внутренних войск МВД.Мужчина написал эмоциональный комментарий под постом в телеграм-канале (подробности).«Цвет штанов нарушает общественно-политическую обстановку». Девушку в Гродно осудили за бело-красные лампасы.Она носит эти штаны с 2014 года, и раньше проблем никогда не было (подробности).