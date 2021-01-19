Во вторник, 19 января, стало известно, что российскому поп-певцу Филиппу Киркорову на 5 лет закрыли въезд в Литву. Соответствующее решение в отношении артиста было опубликовано на официальном сайте литовского МВД.С чем связан запрет на въезд в Литву для Киркорова?В официальном документе уточняется, что виной всему позиция Киркорова насчет статуса Крыма.Ранее информагентство ТАСС сообщало, что в Сейме Литвы разрабатывается закон о запрете въезда на территорию страны ряда российских исполнителей.В Комитет по нацбезопасности Литвы подчеркнули, что запрет на въезд коснется тех российских исполнителей, которые «публично или своим творчеством (…) попирают ценности Конституции Литвы».О введении юридического отказа на въезд пока сообщалось в отношении Филлиппа Киркорова, а также Михаила Шуфутинского.Пока нет окончательных критериев для обоснования запрета на въезд, но власти стремятся внести в закон эти изменения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Киркоров о том, что Лукашенко идет на очередной президентский срок: «Кого-то раздражает, что много лет. А если нет альтернативы?!»Известный артист высказался в поддержку действующего президента Беларуси (подробности).«Если попадешься - въезд в Россию на несколько лет закроют»: чем живет приграничный Дубровно, когда въезд в соседнюю страну перекрыли.На такси доехать из Смоленска до белорусской границы можно за 50 рублей, говорят местные (подробности).