Вечером 19 января телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео крещенского купания Александра Лукашенко.Телеграм-канал приближенный к пресс-службе президента подробно рассказал, как Александр Лукашенко провел вечер Крещения. За городом он колол дрова для бани, пока «подходил пар», выпил ледяной «святой воды» из криницы вместе со своим любимым белым шпицем.Затем провластное медиа заинтриговало, мол, рядом с любимой баней Лукашенко, которая находится в лесу, есть и прорубь.И, действительно, около 22.00 вечера появилось в телеграм-канале видео, как Лукашенко окунается на Крещение в ледяную прорубь. В ролике Лукашенко выходит из бани в халате, на лестнице снимает банный халат и остается в белой простой сорочке до щиколоток. В сорочке он спускается по сходням в ледяную воду.На фоне раздается лай любимого шпица Лукашенко Умки, собака едва не пытается прыгнуть в воду. Лукашенко останавливает собаку: «Малыш, сидеть, сидеть!». Сам опускается в ледяную воду и трижды окунается в прорубь, не перекрещиваясь.Затем под тот же лай Лукашенко выходит из ледяной «купели», успокаивая Умку проговаривает: «Иду, иду, иду»…На следующих кадрах Александр Лукашенко отирается полотенцем после проруби, на голове у него остроконечная банная шапка с меховой оторочкой, он все в той же сорочке и с крестиком на цепочке на шее. Поднимая глаза к небу, он вспоминает недавно умершего митрополита Филарета: «Дай Владыко, упокой, Господи, Филарету». И тут же добавляет, поправляя сорочку: «И отцу Федору долгой жизни, что рубашку сшил».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:С голым торсом Владимир Путин окунается в прорубь на Крещение.На частном пруду и в валенках президент России искупался в проруби (подробности).Видеофакт. На Крещение Лукашенко угостил своего белого шпица «святой водой».На видео Александр Лукашенко набирает воду из оборудованной криницы и, угощаясь, даже чокается с чашкой белой собаки (подробности).