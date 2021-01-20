Водитель Land Rover погиб в Минске, влетев в троллейбус. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла на улице Орловской поздно вечером 19 января.По предварительным данным, мужчина, 1985 года рождения, находившийся за рулем Land rover, ехал по ул.Орловской со стороны ул.Нововиленской в направлении Старовиленского тракта и около дома №53 врезался в троллейбус, стоявший на остановке.– В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. По предположению медиков водитель мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Во время осуществления реанимационных действий он скончался, – уточнили в ГАИ.Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г.Минску.Читайте также:В Шклове девочка получила тяжелую травму – она каталась на тюбингеШкольница ударилась о дерево (подробности).Фотофакт. На МКАД 18 января произошло ДТП с участием четырех автомобилейПричина – несоблюдение одним из водителей безопасной дистанции (подробности).Видеофакт. На МКАД в Минске в аварию попали сразу пять авто.Mercedes-Benz подбил Lexus - дальше машины столкнулись, как по цепочке (подробности).