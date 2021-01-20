Проблемы со зрением могут свидетельствовать о заражении COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Англия Раскин в ходе нового исследования. Результаты работы опубликованы в British Medical Journal.Эксперты изучили дневники самочувствия 83 пациентов с коронавирусом. Оказалось, что 18% процентов участников исследования после заражения жаловались на светобоязнь, у 17% возникала боль в глазах, у 16% появлялся зуд в области глаз.При этом у всех исследуемых пациентов «лазные» симптомы COVID-19 возникали после основных (кашель, потеря обоняния и лихорадка). Длились они меньше двух недель.По словам исследователей, эти признаки не всегда говорят об инфицировании коронавирусом, но в случае их появления стоит сходить к врачу.Читайте также:В ВОЗ заявили о способности коронавируса стать сезоннымЭксперты также описали наиболее вероятный сценарий, что будет с вирусом в случае эффективной глобальной программы вакцинации (подробности).Сколько дней переболевшие коронавирусом остаются заразными, уточнили в ВОЗЭксперты также прокомментировали рекомендации по карантину (подробности).Названы новые ранние симптомы коронавирусаОни появляются до возникновения респираторных признаков COVID-19 (подробности).