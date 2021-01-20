Количество умерших из-за COVID-19 в мире за неделю достигло рекордной отметки. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения.По данным ВОЗ, за неделю с 11 по 17 января в разных странах от коронавируса умерли 93 тысячи 882 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщает ТАСС.За семь дней число случаев заболевания выросло более чем на 4,7 миллиона. И это на 6% меньше, чем количество заболевших на предыдущей неделе.В ВОЗ добавили, что смертность от коронавируса выросла во всех шести регионах ВОЗ за прошедшую неделю.Читайте также:Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 января 2021 года: в стране началась, вакцинация медиков, а ученые рассказали, что будет, если большинство привьетсяМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 20 января 2021 года (подробности).Ученые назвали три «глазных» симптома коронавирусаЕсли такие признаки появились, то нужно обратиться к доктору (подробности).Сколько дней переболевшие коронавирусом остаются заразными, уточнили в ВОЗЭксперты также прокомментировали рекомендации по карантину (подробности).