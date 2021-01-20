Белорусские ученые работают на д получением альтернативных видов топлива. Об этом, в частности, рассказала генеральный директор ГНПО \\"Химический синтез и биотехнологии\\" - директор Института микробиологии Национальной академии наук Эмилия Коломиец во время круглого стола, который прошел в пресс-центре БЕЛТА.Альтернативное топливо в Беларуси планируют получать на основе переработки отходов. Результаты уже есть. Так, раньше на основе отходов производили биобутанол. Теперь приоритетное направление – биогаз. В стране устанавливают биогазовые установки. Однако без современных знаний в области микробиологии пользователям сложно регулировать происходящие в них процессы брожения, отметила Эмилия Коломиец.«Проходит время, где-то затухает газовое брожение, требуется вмешательство специалиста. Мы решили развивать это направление, чтобы консультировать, оказывать необходимую помощь. \\", - рассказала она.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Александр Лукашенко предложил отапливать дровами не только дома, но и целые поселки и города. И вот почему.