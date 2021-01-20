Пожар произошел в нежилом строении в Пинске, в результате погиб один человек. Об этом сообщили в МЧС.Спасателям поступила информация о возгорании 19 января около семи часов вечера. Загорелось хозяйственное строение.В огне погиб неизвестный мужчина. Кроме того, пламя уничтожило кровлю и повредило стены.– Погиб мужчина без определенного места жительства (личность устанавливается). Причина пожара устанавливается, – добавили в МЧС.Читайте также:Мужчина сгорел в кровати во время пожара в МинскеЕго тело обнаружил брат, который пришел в гости (подробности).Сын пришел в гости к матери в Глубокском районе и погиб вместе с ней во время пожараПричину возгорания устанавливают эксперты (подробности).Оставили еду на плите: супруги погибли во время пожара в Оршанском районеИх тела нашли спасатели во время тушения пламени (подробности).