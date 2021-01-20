Пожар в телятнике на территории молочно-товарной фермы в деревне Мостытычи Барановичского района начался 19 января. Сообщение в службу МЧС поступило в 14.35, сообщает пресс-служба МЧС.Когда спасатели приехали на место, оказалось, что горит кровля блочного телятника. Телят персонал фермы уже успел эвакуировать. Всего из помещения вывели 191 теленка в возрасте от года до полутора.Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Огонь повредил 30 квадратных метров кровли. Ни люди, ни животные не пострадали. Специалисты устанавливают причину пожара.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Пинске на пожаре погиб мужчина. Кто это, пока не установлено.