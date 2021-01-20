В Беларусь идет потепление, сообщили в Белгидромете. Морозы отступят совсем скоро, а пока, на 20 января, объявлен желтый уровень опасности из-за неблагоприятной погоды.По прогнозам синоптиков, в среду ожидаются снег и гололед. Днем эти погодные явления будут наблюдаться в отдельных районах Брестской и Гродненской областей. Местами на дорогах страны сохранится гололедица. Температура воздуха днем будет от +1°С по юго-западу до -13°С по северо-востоку Беларуси.Дальнейшее ослабление морозов ожидается 21 января. В этот день будет облачная погода. Ночью на большей части территории республики синоптики прогнозируют осадки, днем местами, преимущественно по северо-восточной половине Беларуси, пройдут кратковременные снег и мокрый снег, переходящий в дождь.Местами сгустится туман, ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет южный. Ночью столбики термометров покажут от 0..+1°С по юго-западу до -14..-15°С по востоку страны, днем будет теплее: от +2°С до +4°С.Читайте также:Сколько продержатся сильные морозы в Беларуси, рассказали синоптикиВ ближайшие несколько дней они будут усиливаться (подробности)