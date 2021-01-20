Расследование жуткого убийства на хуторе в Лидском районе завершил Следственный комитет. На скамью подсудимых сядет 37-летний Юрий Неведомский. Этот человек в 2003 году угнал автобус в Копыле и взял в заложницы беременную женщину и водителя автобуса. Тогда Юрию было 20 лет, и он сбежал из спецкомендатуры, где отбывал наказание за разбой. В переговоры с Неведомским правоохранительные органы вступали пять раз, прокурор района предложил заменить заложницу собой. Задержать захватчика удалось только после того, как на переговоры с ним приехал лично министр внутренних дел Владимир Наумов. Неведомский отбыл наказание за это преступление. А 29 декабря 2019 года он убил и расчленил женщину.Как установило следствие, в тот день 37-летний мужчина и его 49-летний друг позвали в гости 42-летнюю знакомую из соседней деревни. Вместе выпили. В какой-то момент хозяин дома начал буянить – он наносил пощечины гостье и другу, бил их. Приятеля два раза ударил ножом, а женщину – металлическим совком по голове.Женщина потеряла сознание, и Неведомский начал заставлять приятеля задушить женщину, угрожая убить того, если откажется. Друг взял провод и сделал вид, что душит несчастную, но при этом не прикладывал никаких усилий. Когда хозяин дома увидел, что у него ничего не получается, взял провод и задушил женщину сам. Тело он расчленил, некоторые части сжег в самодельной печи, а туловище выбросил в мелиоративный канал. Там его и нашли, когда семья убитой обратилась в милицию, обеспокоенная ее исчезновением.Совершив убийство, Неведомский даже не подумал податься в бега. Он жил обычной жизнью, даже звонил участковому милиционеру и просил помочь в устройстве на работу.-Мужчину обвиняют в убийстве, угрозе убийством и особо злостном хулиганстве, - рассказали в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.Дело передано прокурору для направления в суд, но правоохранительные органы продолжают проверять обвиняемого на причастность к другим преступлениям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Дайте мне свободу и пистолет!\\"Как Неведомский захватил заложников в 2003 году и как его тогда обезвредили - все подробности ЗДЕСЬ.