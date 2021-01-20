Вечеринка в минской квартире обернулась вымогательством и уголовным делом

Вечеринка в Минске обернулась вымогательством. Фото: pixabay

Жительница Минска после вечеринки на съемной квартире подверглась вымогательству и написала заявление в милицию. Столичные следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в МВД.

Выяснилось, что в конце ноября 2020 года компания молодых людей устроила так называемый флэт в Минске.

– Веселье сопровождалось спиртным и постами в соцсетях. Некоторые из участников попали в кадр в неприглядном виде, – рассказали подробности в МВД.

На вечеринке была 18-летняя минчанка, которая поссорилась со своей подругой, снимавшей происходившее в тот вечер на свой телефон. Затем обладательница фотографий решила этим воспользоваться и заработать денег. Она начала угрожать подруге, что покажет снимки знакомым, и требовала у попавшей на кадры девушки 298 рублей якобы за испорченные ею кроссовки.

Та платить отказалась, в итоге вымогательница разослала фотографии общим знакомым. Потерпевшая узнала об этом и написала заявление в милицию.

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