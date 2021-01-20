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В Смолевичском районе мужчина совершил заказное убийство собаки. Вот чем с ним рассчитались и как его наказали

Хозяин собаки решил от нее избавиться потому, что та душила соседских кур
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина задушил собаку, потому что его попросил знакомый. Фото носит иллюстративный характер.

Мужчина задушил собаку, потому что его попросил знакомый. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Оксана БРОВАЧ

В Смолевичах вынесли приговор 51-летнему С., которого обвиняли в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, совершенном из корыстных побуждений.

Мужчина фактически совершил заказное убийство собаки – сделать это его попросил знакомый, пообещав вознаграждение. Собака несколько раз душила соседских кур, объяснил хозяин пса, и ему надоело разбираться в этих неприятных ситуациях. Поэтому он попросил С. убить собаку и пообещал расплатиться спиртными напитками.

Убивать собаку «киллер» пошел уже нетрезвым. 23 августа 2020 года он отвел пса за стройку недалеко от агрогородка Курково, привязал поводок к металлоконструкциям и задушил собаку. Мертвого пса он так и оставил висеть, и отправился к хозяину убитой собаки за вознаграждением.

Нашли живодера благодаря записям видеокамер, которые размещены неподалеку от стройки.

-Суд Смолевичского района признал С. виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. На основании ч.1 ст.339-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему в качестве наказания 3 месяца ареста. Приговор вступил в законную силу, - рассказали в службе информации прокуратуры Минской области.

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