Названо вещество, подавляющее коронавирус в слюне за 10 секунд

Черный чай деактивирует коронавирус в слюне за 10 секунд. Фото: pixabay

Коронавирус утрачивает способность к размножению во время обработки рта черным чаем в течение десяти секунд. Такое заявление сделали японские ученые.

По их словам, этот напиток делает SARS-CoV-2 неактивным в слюне человека. Эксперты из медицинского университета Киото доказали это во время экспериментов.

Когда участники исследования держали во рту черный чай в течение десяти секунд, то количество коронавируса в слюне пациентов падало до уровня, при котором он не обнаруживался.

Этот эффект подтвердили и ученые из России, сообщают «Известия».

Они объяснили такое воздействие чая на COVID-19 тем, что в напитке содержатся дубильные вещества (к примеру, танин), разрушающие белок вокруг вируса, с помощью которого он проникает в клетки. При этом эксперты отметили, что эффект непродолжительный – всего несколько минут. Затем вирус вновь накапливается в слюне.

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