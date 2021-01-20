В Минске администратор магазина целый месяц проигрывал выручку вместо того, чтобы сдавать инкассаторам

Парень крал выручку из магазина, годе работал, и проигрывал в азартные игры. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Администратора одного из минских магазинов поймали на том, что он обкрадывал магазин, в котором работал. Причем длилось это около месяца, пока администрация не обнаружила, что магазин регулярно недосчитывается крупных сумм.

Представитель магазина обратился в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Выяснилось, что деньги похищает 28-летний администратор, в чьи обязанности входит в конце смены складывать в сейф выручку, предназначенную для передачи инкассаторам. Деньги молодой человек присваивал на протяжении трех недель. Они были нужны ему, чтобы играть в азартные игры. Всего администратор присвоил около 10 000 рублей.

-Материалы проверки переданы в Московский (г.Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям молодого человека дана правовая оценка, - рассказали в группе информации и общественных связей Московского РУВД Минска.