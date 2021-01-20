Двоих минчан будут судить за участие в протестах 9-10 августа

Участников протестов в Минске 9-10 августа будут судить. Фото: СК

Следователи завершили расследование уголовных дел в отношении 33-летнего и 42-летнего жителей Минска, которые участвовали в протестах в августе. Об этом сообщили в Следственном комитете.

– Граждане, участвующие в несанкционированных массовых мероприятиях на пересечении проспектов Машерова и Победителей в Минске, вышли на проезжую часть, заблокировали автомобиль ГАИ, а также выражались грубой нецензурной бранью в отношении сотрудника. Действия сопровождались ударами по машине руками, ногами и различными предметами. Спустя время один из подозреваемых, 33-летний минчанин, был задержан, – заявили в СК.

Там добавили, что все случилось вечером 9 августа, а во время допроса мужчина объяснил свое поведение тем, что поддался эффекту толпы.

Подобное произошло и в ночь с 9 на 10 августа 2020 года на перекрестке улиц М. Богдановича, Я. Купалы и Сторожовской в Минске.

– По данным следствия, 42-летний минчанин принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, заблокировал движение сотрудникам ГАИ и нанес несколько ударов по кузову автомобиля, – уточнили в СК.

Обоих жителей столицы заключили под стражу, им предъявлено обвинения. Дела направили прокурору для передачи в суд.

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