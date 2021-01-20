В Гродно под забором зоопарка нашли спящего пьяного. Вот кто его спас

Мужчина заснул в сугробе под забором и едва не погиб - спасли сотрудники ГАИ. Фото: УВД Гродно.

В Гродно сотрудники ГАИ спасли замерзающего мужчину. Его нашли под забором зоопарка на улице Козановского. Мужчина спал в сугробе, его уже почти замело снегом. Он был сильно пьян. Сколько времени он провел в снегу при температуре -10 градусов, неизвестно.

Милиционеры привели мужчину в сознание, посадили его в салон служебного автомобиля и вызвали медиков, рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. Скорая помощь доставила мужчину в больницу, его госпитализировали с переохлаждением.

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