Высокозаразный «британский» штамм коронавируса распространился уже в 60 странах и районах мира

Британский штамм коронавируса обнаружен уже в 60 странах мира. Фото: pexels

Штамм коронавируса VOC-202012/01, который называют британским, выявлен уже в 60 странах и районах мира. Об этом сообщается в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном 20 января экспертами Всемирной организации здравоохранения.

«Британский» штамм отличается высокой заразностью. Если сравнить с данными на 12 января, то количество районов и стран, где его нашли, выросло на десять.

– На настоящий момент из 60 стран, территорий и районов, расположенных в шести регионах ВОЗ, поступили сообщения о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах, – рассказали эксперты ВОЗ, их слова приводит ТАСС.

Тем временем продолжает распространяться и южноафриканский штамм (501Y.V2). Он обнаружен еще в трех странах, а всего его нашли уже в 23-х государствах.

В ВОЗ добавили, что в период с 12 января в Бразилии нашли еще одну новую разновидность коронавируса – P.1. Она пока недостаточно изучена, чтобы судить о том, обладает ли этот вид повышенной заразностью.

Еще одна новая мутация SARS-CoV-2 была обнаружена в Калифорнии. Об этом 20 января сообщило издание New York Times. Этот новый штамм (CAL.20C) был выявлен в половине образцов, взятых для исследования, 13 января в лаборатории в Лос-Анджелесе. Эксперты полагают, что он появился в июле 2020-го, но не проявлялся до ноября, когда стал активно распространяться.

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