Следственные органы смогут приостанавливать проверку на неопределенный срок – и не возбуждать уголовное дело

Следователи смогут приостанавливать проверку на неопределенный срок – и не возбуждать уголовное дело. Фото: sk.gov.by

У Следственных органов появилась возможность приостанавливать проверку по заявлению о возбуждении уголовного дела на неопределенный срок. Данные изменения содержатся в обновленном Уголовно-процессуальном кодексе. На них обратили свое внимание адвокаты Сергей Зикрацкий и Михаил Боднарчук.

Ранее после заявления или же сообщения о совершенном преступлении срок доследственной проверки составлял три месяца. Но она могла также и приостановиться на три месяца, чтобы провести необходимые экспертизы. Максимум проверка составляла полгода. После этого следствие приходило к решению о возбуждении уголовного дела. В случае отказа у заявителя была возможность ознакомиться с материалами проверки и обжаловать отказ.

В обновленном Уголовно-процессуальном кодексе общий срок проверки не должен превышать трех месяцев. В нем также предусмотрена возможность приостанавливать проверку на срок и более трех месяцев, при этом максимальный срок не установлен. Это могут сделать начальник следственного подразделения, председатель СК или же их заместители.

Право приостанавливать проверку у следственных органов появилось после официального опубликования закона: после 13 января 2021 года.

Адвокаты Зикрацкий и Боднарчук также обратили свое внимание на то, что полугодовой срок с момента событий, которые произошли 9-12 августа 2020 года, должен истечь 9-12 февраля 2021 года.

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