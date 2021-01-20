В ГАИ рассказали, сколько водителей уже попались на камеру фиксации средней скорости, установленной на Ольшевского. Фото: "Минск-Новости"

В ГАИ рассказали, сколько водителей уже попались на камеру фиксации средней скорости, установленной на Ольшевского. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Напомним, что в Минске на улице Ольшевского – на участке от 6-го Путепроводного переулка до дома №61 в качестве эксперимента решили замерять среднюю скорость. Это место было выбрано по той причине, что водители очень часто превышают именно здесь скорость. При этом, рядом с дорогой расположены поликлиника и сразу две школы. Допустимая скорость движения в промежутке с 7 утра до 20 вечера – 40 км/ч.

По данным ГАИ, в ноябре пилотную зону проехали 190 008 авто, из них 18 036 нарушили правила. В декабре количество машин увеличилось до 206 402. Из них нарушили правила лишь 13 466.

Среди водителей, которые превысили скорость, был один, который 21 ноября пересек участок со скоростью 93 км/ч. А 23 ноября «То1та» разогналась до 85 км/ч.

В ГАИ отметили, что пока никого из водителей в ответственности не привлекают, так как проект является пилотным. Но контроль на участке продолжается.

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