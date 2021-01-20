В БГУИР и БНТУ составляют списки желающих вакцинироваться.

Напомним, в Беларуси началась вакцинация от коронавируса. Первые на очереди – медики. Белорусские больницы в субботу, 16 января, начали получать партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Также сообщается о том, что прививать собираются студенты. Например, по данным портала dev.by, БГУИР и БНТУ начали составлять списки студентов, желающих вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V». Вероятно так происходит и в других вузах. Первый проректор БНТУ Георгий Вершина рассказал, что на днях подписал указание по вузу — собрать информацию, кто из студентов желает пройти вакцинацию. Списки пока формируются. На раздумья — неделя.

Проректор БГУИР по воспитательной работе Дмитрий Кузнецов отмечает, что на прошлой неделе в университете начали составлять список желающих преподавателей, а с этого понедельника — студентов.

О точных сроках речь пока не идет. Нужно принимать во внимание, что пока у студентов другие заботы — сессия, отмечает проректор. Списки по мере формирования вуз будет подавать в студенческую поликлинику.

- Добавиться можно на любом этапе, — уточнил представитель университета.

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