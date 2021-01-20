Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 января 2021 года: 1778 новых случаев COVID-19 и 9 смертей за сутки

За сутки коронавирусом заразились 1778 человек Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Ее опубликовали в Телеграм-канале.

На 20 января в стране уже зарегистрировано 230 494 случая COVID-19. Прирост за сутки - 1778 новых случаев.

После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 214 366 пациентов (+2292 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 1610 человек. А за последние сутки умерли 9 пациентов. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», — пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 4 миллиона 295 тысяч 374 теста. За последние сутки – 15 060 тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рекордный рост числа умерших от коронавируса в мире за неделю зафиксировали в ВОЗ.

Количество заболевших за семь дней возросло более чем на 4,7 миллиона. (подробности)

Из-за коронавируса белорусам сложно получить или подтвердить группу инвалидности. Спросили в Минздраве, в чем проблема.

При этом многие медучреждения уже возвращаются к работе в обычном режиме. (подробности)