Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 января 2021 года: 1778 новых случаев COVID-19 и 9 смертей за сутки

За сутки коронавирусом заразились 1778 человек
Фото: Инна КОРСАК
В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Ее опубликовали в Телеграм-канале.
На 20 января в стране уже зарегистрировано 230 494 случая COVID-19. Прирост за сутки - 1778 новых случаев.
После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 214 366 пациентов (+2292 за сутки)
«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 1610 человек. А за последние сутки умерли 9 пациентов. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», — пояснили в Минздраве.
За все время в Беларуси провели 4 миллиона 295 тысяч 374 теста. За последние сутки – 15 060 тестов.
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