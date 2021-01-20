В Горремавтодоре рассказали, сколько уже потратили спецсмеси для обработки улиц Минска Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Горремавтодоре рассказали, сколько уже потратили песко-соляной смеси и соли для обработки улиц Минска. Об сообщили в БелТА.

- Сразу отмечу, что подобных снегопадов мы не наблюдали на протяжении последних нескольких лет. Если в прошлом году за аналогичный период мы вывезли с улиц Минска 4 тысячи кубометров снега, то в этом – 118 тысяч кубометров снега. Для обработки столичных улиц уже было использовано 28 тысяч тонн песко-соляной смеси и 27 тысяч тонн соли. В прошлом же году за подобный период удалось израсходовать лишь 7 тысяч песко-соляной смеси и 10 тысяч тонн соли, - пояснил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства «Горрмемавтодор» Мингорисполкома Владимир Латушкин.

Он добавил, что новые тип смесей для обработки дорог в ближайшее время использовать не планируют.

- Те варианты, которые мы используем на данный момент, являются самыми оптимальными. Единственное, мы приобрели установку, которая делает спецрассол против гололедицы. Помимо этого, он не позволяет разлетаться соли при обработке улиц. И-за этого реагенты не попадают на зеленые зоны, - рассказал Латушкин.

В Горремавтодоре рассказали, сколько уже потратили спецсмеси для обработки улиц Минска Фото: Инна КОРСАК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске 760 единиц техники и 780 уборщиков очищают улицы от снега.

С начала зимы с улиц уже успели убрать 78 тысяч тонн снега. (подробности)

В Минске проверили качество уборки снега у торговых объектов. И вот что было выявлено.

В результате проверки было начато 65 административных процессов. (подробности)