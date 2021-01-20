Навальный выпустил свое самое громкое расследование. Оно о дворце Путина.

Алексей Навальный восстановился после своего отравления, и прилетел из Берлина в Москву в воскресенье, 17 января. Однако сразу по прилету его арестовали. Оказалось, политик приготовил сюрприз: 19 января, через сутки после ареста Навального его команда выложила очередной фильм-расследование. Материал подготовлен Фондом по борьбе с коррупцией, который возглавляет Навальный.

Расследование посвящено дворцу Владимира Путина, который построили на берегу Черного моря под Геленджиком. Фильм длится 2 часа. В нем подробно рассказано о том, как, кем и за какие деньги строился дворец, и о людях, которые были вокруг Путина в это время. По данным Навального, цена вопроса – 100 миллиардов российских рублей – это 1,3 миллиарда долларов!

В результате это расследование стало самым громким среди всех расследований Фонда по борьбе с коррупцией Навального. Меньше чем за сутки его посмотрели свыше 20 миллионов человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изданию Daily Storm ситуацию:

- Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике.