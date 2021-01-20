В Гродно задержали мужчину, который угрожал сотрудникам милиции и оператору «102» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Гродно задержали мужчину, который угрожал сотрудникам милиции и оператору «102». Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

- В воскресенье, 17 января, на линию «102» в Гродно позвонил нетрезвый мужчина, который начал оскорблять сотрудников милиции. Его бессвязная речь и употребление нецензурных слова свидетельствовали лишь о том, что мужчина пьян. Оператор неоднократно прерывала разговор, но телефонные звонки продолжались. В какой-то момент мужчина начал угрожать и девушке-оператору. Чтобы остаться анонимным, он называл разные места своего нахождения, - рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

По словам Чемодановой, сотрудники милиции смогли быстро установить личность звонившегося.

- Им оказался 38-летний мужчина из Лунинца. Милиционеры задержали его уже на следующий день, 18 января. Было возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции, - пояснила Чемоданова.

И добавила, что ранее мужчина уже привлекался в уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений. За его плечами, по словам пресс-секретаря МВД, множество административных протоколов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Бывает, погорячился. Ну, прости»: Бобруйчанина будут судить за комментарий в адрес военнослужащего внутренних войск МВД.

Мужчина написал эмоциональный комментарий под постом в телеграм-канале. (подробности)

«Цвет штанов нарушает общественно-политическую обстановку». Девушку в Гродно осудили за бело-красные лампасы.

Она носит эти штаны с 2014 года, и раньше проблем никогда не было. (подробности)