Минск впервые прокомментировал выход США и России из «Договора по открытому небу»

Договор разрешает свободные полеты невооруженных самолетов или беспилотников в воздушном пространстве стран-подписантов.

Договор по открытому небу (ДОН) заключили в 1992 году. К 21020 году его подписали 35 стран, включая Беларусь – это страны Европы, США, Канада и Россия. Договор разрешает свободные полеты невооруженных самолетов или беспилотников в воздушном пространстве стран-подписантов. Цель договора - укрепление доверия между государствами в области военной деятельности.

Однако в ноябре прошлого года США вышла из договора. Причина – несоблюдение правил договора Россией. Проблемы были вокруг полетов над спорными территориями: Абхазией, Южной Осетией, востоком Украины и Крымом. В ответ о выходе из ДОН заявила и Россия. Официальная причина - решение США нарушило баланс интересов государств-участников, а роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности была подорвана.

- Беларусь является членом единой группы с Россией в ДОН, - сообщает автор Telegram-канал «Военкор_BY». - И как мы в этой ситуации поступим – очень интересно. Не исключен вариант, при котором Беларусь останется в ДОНе, и Россия передаст нам специальный самолет для инспекции. Таким образом, белорусские власти могли бы сыграть в посредника между Россией и Европой. Другое дело, что при текущей внешнеполитической ситуации европейские страны вряд ли будут сторонниками такого сценария.

20 января по этому вопросу впервые официально высказался Минск:

- Мы с тревогой и озабоченностью наблюдаем за продолжающейся эрозией системы международных соглашений в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, включая ДОН. Текущее развитие обстановки вокруг ДОН, обусловленное, прежде всего, выходом из него США, ведет к подрыву режима «открытого неба» и ставит под вопрос дальнейшую жизнеспособность Договора. Беларусь неоднократно заявляла о востребованности ДОН как инструмента обеспечения транспарентности и предсказуемости в военной сфере (…) По-прежнему убеждены, что все проблемы, связанные с выполнением ДОН, следует решать посредством равноправного и взаимоуважительного диалога при учёте всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга. Будем анализировать складывающуюся ситуацию, в том числе в контексте практического осуществления ДОН Беларусью совместно с Россией в рамках группы государств-участников Договора, созданной в соответствии с пунктом 3 раздела II статьи III ДОН. Надеемся на то, что в ближайшее время ключевые игроки в сфере контроля над вооружениями на евроатлантическом пространстве смогут проявить политическую волю и принять необходимые решения, которые позволят сохранить целостность и жизнеспособность ДОН и будут способствовать его дальнейшему развитию как уникального механизма укрепления доверия и безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока.