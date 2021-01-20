Официальный Минск пригласили на инаугурацию Джо Байдена. Фото: pixabay.com

Официальный Минск пригласили на инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена. Его представит Временный поверенный в делах Беларуси Дмитрий Басик. Об этом сообщает портал tut.by.

В соответствии с принятой в Америке протокольной практикой делегации зарубежных стран приглашаются на данное мероприятие на уровне глав своих дипмиссий. Подобное приглашение поступило и в адрес белорусской стороны.

- Разумеется, что мы приглашение приняли. Запланировано, что наша страна будет на инаугурации представлена на уровне руководителя посольства Беларуси в Вашингтоне. На данный момент это Дмитрий Басик – временный поверенный в делах, - пояснил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Напомним, что инаугурация 46-го президента США Джо Байдена состоится сегодня в полдень по местному времени (по минскому – 20.00 – Ред.). Мероприятия будет проходить при усиленных мерах безопасности. Это связано и с событиями, произошедшими 6 января, когда протестующие штурмовали Капитолий, и с пандемией коронавируса.

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