Видеофакт. В Бобруйске загорелся городской автобус

В Бобруйске загорелся городской автобус. Фото: скриншот с видео
В Бобруйске 19 января, во вторник, загорелся городской автобус. Видео с происшествия было опубликовано в публике «Типичный Бобруйск».
В результате случившегося никто не пострадал.
На данный момент устанавливаются причины, по которым могло произойти возгорание. Специалисты отмечают, что у городских автобусов данной марки часто рвется гидравлический шлаг, масло попадает на коллектор и происходит пожар.
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