В Беларуси на 21 января объявили оранжевый уровень опасности. Угадаете, почему?

В Беларуси на 21 января объявили оранжевый уровень опасности.

В Беларусь идет потепление: уже завтра, 21 января, ночью столбики термометров покажут от 0..+1°С по юго-западу до -14..-15°С по востоку страны, днем будет теплее: от +2°С до +4°С.

Именно из-за потепления на 21 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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