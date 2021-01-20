В Кремле прокомментировали громкое расследование Навального про дворец Путина.

Алексей Навальный восстановился после своего отравления, и прилетел из Берлина в Москву в воскресенье, 17 января. Однако сразу по прилету его арестовали. Оказалось, политик приготовил сюрприз: 19 января, через сутки после ареста Навального его команда выложила очередной фильм-расследование. Материал подготовлен Фондом по борьбе с коррупцией, который возглавляет Навальный.

Расследование посвящено дворцу Владимира Путина, который построили на берегу Черного моря под Геленджиком. Фильм длится 2 часа. В нем подробно рассказано о том, как, кем и за какие деньги строился дворец, и о людях, которые были вокруг Путина в это время. По данным Навального, цена вопроса – 100 миллиардов российских рублей – это 1,3 миллиарда долларов!

В результате это расследование стало самым громким среди всех расследований Фонда по борьбе с коррупцией Навального. Меньше чем за сутки его посмотрели свыше 22 миллиона человек.

А вот реакция официального Кремля:

- Голословные утверждения, чистая чушь и компиляция, - так охарактеризовал опубликованный на YouTube фильм пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Мы говорили, что нам давно известно о готовившихся информационных атаках на президента. В данном случае президенту вменяется то, чего не существует, - сказал Песков. - Вся его собственность декларируется им в ежегодных декларациях. Эта тема была вброшена года 3-4 тому назад и переливается из пустого в порожнее, не обременяя себя хоть какими-то попытками что-то доказать.