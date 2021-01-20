Курсы валют в Беларуси на 20 января: доллар и евро на торгах подешевели

Актуальные курсы валют на 20 января Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в среду, 20 января, прошли торги. Евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал. Об этом сообщили на сайте БВФБ.

Евро подешевел на 0,0016 и теперь стоит 3,0853 белорусского рубля.

Доллар снизился на 0,0118 и теперь стоит 2,5391 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0024 и теперь стоит 3,4616 белорусского рубля.

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