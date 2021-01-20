В МИД России заявили, что решение об отмене ЧМ- 2021 по хоккею в Минске является политизированным. Фото: ТАСС
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России заявила, что решение об отмене ЧМ- 2021 по хоккею в Минске является политизированным. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Матч ТВ».
- Все то, что сейчас происходит вокруг Беларуси, является политизированным. Причем, на всех направлениях. Уже полгода длятся события. Находите синонимы – предвзятое и неспортивное решение. К слову, мне кажется, что никто и не скрывал, что Международная федерация хоккея примет решение об отмене ЧМ-2021 по хоккею в Минске. Мотивация такого решения понятна. Ведь каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любым видам давления на Минск. Вот и ответ об их мотивации, - подчеркнула Захарова.
Напомним, что в понедельник, 18 января, Международная федерация хоккея приняла решение о переносе матчей из Минска. Глава федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков заявил, что сборная примет участие в чемпионате.
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