Тихановская призвала Европу помочь с вакцинацией белорусов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Беларуси началась вакцинация от коронавируса. Первые на очереди – медики. Белорусские больницы в субботу, 16 января, начали получать партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Также сообщается о том, что прививать собираются студентов.

Светлана Тихановская написала письмо в Еврокомиссию, в котором рассказала о ситуации с COVID-19 в Беларуси. В письме сказано, что Лукашенко игнорировал рекомендации ВОЗ, были свидетельства, что количество смертей от коронавируса превышает официальную статистику в 10 раз. А в отчете ООН замечен аномальный пик смертности с апреля по июнь 2020-го. При этом сейчас есть практика заражать коронавирусом задержанных протестующих в тюрьмах.Минздрав так и не опубликовал план по вакцине.

В итоге Тихановская обратилась к ЕС с просьбой помочь с кампанией по общенациональной вакцинации всех взрослых людей в Беларуси. По мнению Тихановской такая вакцинация может быть реализована через третью сторону – Программу развития ООН.

Тихановская призвала ЕС не предоставлять средства режиму Лукашенко напрямую. Важно, чтобы такая программа, если она будет реализована, находилась под международным контролем. Команда Светланы Тихановской готова помочь на всех этапах инициативы.

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