В Брагинском районе автомобиль сбил двух пешеходов. Фото: УВД Гомельского облисполкома

В Брагинском районе автомобиль сбил двух пешеходов. Данная информация была опубликована на сайте УВД Гомельского облисполкома.

- Инцидент произошел во вторник, 19 января. За рулем автомобиля «Опель Зафира» находился 31-летний водитель. Он ехал по улице Центральной в деревне Старые Юрковичи. Удалось установить, что на закруглении дороги водитель неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и врезался в УАЗ, который стоял на обочине. Возле машины находили два человека 53 и 83 лет, - рассказали в ведомстве.

Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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