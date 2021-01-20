Под Гродно двое мужчин насмерть отравились алкоголем. Третий говорит, что выпивку покупали в магазине. Фото: СК РБ.

Все случилось в ночь с 18 на 19 января. В милицию позвонили и сообщили, что умерли двое мужчин. Милиционеры выяснили, что в частном доме, где все случилось, жили трое мудчин. Они вместе ежедневно выпивали аж с 4 января – то есть две недели без перерыва. А ночью 19 января 55-летнему и 43-летнему мужчинам стало плохо. Третий вызвал скорую. Прибывшие медицинские работники констатировали их смерть. С третим мужчиной все было хорошо. Он рассказал, что алкоголь приобретали в магазине или у женщины, которая живет в соседней деревне.

- Следователем проведен осмотр, опрошены соседи, назначен ряд необходимых исследований, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Гродненской области. Причина смерти местных жителей устанавливается, - сообщает СК. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.