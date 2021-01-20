В Минфине рассказали, как нужно будет в 2021 году оплачивать транспортный налог Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве финансов рассказали, как нужно будет в 2021 году платить транспортный налог. В интервью журналу «Фмнансы. Учет. Аудит» об этом сообщил замначальника отдела косвенного налогообложения, имущественных налогов и иных платежей главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов Максим Конюшко.

- Нынешний год является переходным для внедрения системы по взиманию транспортного налога. В связи с этим будут предусмотрены некоторые особенности. Одна из них – аванс, который необходимо будет внести не позднее 15 декабря 2021 года. Соответствующее извещение будет направлено гражданам налоговыми органами не позднее 1 ноября. Сумма платежа по автомобилям составит 29 белорусских рублей, а по мотоциклам, прицепам – 20 белорусских рублей. В 2022 году аванс планируют зачесть при уплате налога за 2021 год с учетом фактического времени владения физическими лицами транспортными средствами, - рассказал, - пояснил Конюшко.

Он добавил, что налог не планируют взимать в отношении тех транспортных средства, которые были сняты с учета в период с 1 января по 1 июля 2021 года.

- Это нужно для того, чтобы привести в соответствующее актуальное состояние информационной базы. До указанной даты предполагается установление упрощенной процедуры по снятию транспортных средств с учета, которые выбыли из дорожного движения, - отметил Конюшко.

Он обратил внимание и на то, что те лица, которые заплатили госпошлину за допуск к дорожному движению, будут освобождены от уплаты транспортного налога до истечения срока ее действия.

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