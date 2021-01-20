Сельчанин в Лунинецком районе так избил знакомого, что он умер

Суд признал сельчанина виновным в гибели избитого им мужчины. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Криминальный инцидент произошел на Лунинеччине еще в прошлом году. Подробности сообщила пресс-служба Брестского облсуда.

Вечером 6 марта 2020-го года в одной из деревень поругались двое знакомых. Подвыпивший сельчанин набросился с кулаками на 61-летнего знакомого. Когда мужчина упал на землю стал его бить руками и ногами. Мимо проходи другой мужчина, он попытался остановить драку, но и сам оказался на земле - его обозленный подозреваемый повалил одним ударом в голову.

- Обвиняемый не менее 10 раз ударил свою жертву. Сельчанин после побоев скончался на месте преступления, - уточнили в суде.

Следователям нападавший сказал, что избивать до смерти знакомого не хотел.

Суд признал его виновным и по совокупности преступлений (ч.3 ст.147 и ч.1 ст.66 УК РБ) приговорил к 6 годам и 8 месяцам заключения в исправительной колонии усиленного режима.

Приговор еще может быть обжалован.

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