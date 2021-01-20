С 21 января дорожает топливо - «Белнефтехим» объяснил, как и почему

С 21 января дорожает топливо Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

С 21 января на автозаправочных станциях Беларуси увеличиваются розничные цены на топливо. Стоимость бензина и «дизеля» снова вырастет на одну копейку. Итак, стоимость литра топлива на АЗС составит: ДТ - 1,81 руб., АИ-92-К5-Евро - 1,71 руб., АИ-95-К5-Евро - 1,81 руб., АИ-98-К5-Евро - 2,03 руб.

Об этом 20 января сообщил концерн «Белнефтехим» и объяснил изменение цен: в последнее время стоимость нефти на мировом рынке значительно возросла, поэтому в январе белорусским нефтеперерабатывающим заводам пришлось закупать сырье по ценам на 11% выше, чем в декабре.

Чтобы не нарушить устойчивую работу НПЗ и не допустить резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке в «Белнефтехиме» решили «продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цен на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку».

При этом стоимость топлива в Беларуси продолжает оставаться ниже, чем в России, на 8-10%, и на 22-51% - чем в соседних странах Евросоюза, отметили в концерне.

Напомним, с конца октября 2020 года цены на автозаправочных станциях Беларуси сохранялись на нынешнем на уровне. А в «Белнефтехиме» рассказывали, как будут меняться цены на топливо в 2021 году.