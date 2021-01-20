Школы, детсады и долгожданная детская поликлиника: вот, что откроют в 2021 году в Минской области

В Минской области строят и реконструируют соцобъекты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, какие соцобъекты начнут работать в Минской области в 2021-ом году, сообщило БелТА со ссылкой на Алексея Быкова, главу областного Комитета по архитектуре и строительству.

Так чиновник Миноблисполкома заметил, что в строительстве сохранена соцнаправленность, объем инвестиционной программы, как и годом ранее, составит около 120 миллионов белорусских рублей.

Строятся два детсада: в Колодищах-2 в Минском районе и поселке Дружный в Пуховичском, они должны начать работать в 2021-ом году. Запланировано ввести средние школы в Столбцах и Смолевичах. А еще в Молодечно откроется детский сад - начальная школа.

- Будет сдана наконец-то детская поликлиника в Жодино - долгожданный для горожан объект. Вторая очередь - детский многопрофильный корпус в Борисове. Но и начнется строительство нового объекта: поликлинического корпуса Минской центральной райбольницы в Боровлянах на 800 посещений в смену, - перечислил чиновник Миноблисполкома.

Еще планируется достроить новое здание Дзержинского территориального центра соцобслуживания, закончить реконструкцию пожарного депо в Родошковичах, провести реконструкцию Воложинского автовокзала.

- В конце 2020-го года было начато строительство ФОК с плавательным бассейном в Старых Дорогах, к концу 2021-го запланировано завершить первую очередь этого объекта, - добавил Быков.

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