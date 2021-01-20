Грозит от 3 до 10 лет: минчанка написала в соцсетях призывы к расправам над силовиками

Женщина сказала, что написала свои посты после прочтения информации в телеграм-каналах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что правоохранителями установлена автор призывов к расправам над милиционерами, проинформировали в пресс-службе МВД.

Выяснилось, что осенью 2020-го года 29-летняя ипэшница-минчанка написала в соцсетях несколько крайне эмоциональных постов. Женщина призвала пользователей сети к радикальным мерам - насилию над милиционерами и их семьями.

- При этом в своих публикациях подозреваемая методично расписала садистские способы расправы над правоохранителями, - заметили в пресс-службе.

Эту «инструкцию» в сети увидели сотрудники ГУ собственной безопасности МВД. Минчанку вскоре задержали, она сказала, что раскаивается в своих действиях, а написала посты, начитавшись телеграм-каналов.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по подозрению в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, - прокомментировали в МВД.

По статье 130 УК РБ максимальное наказание - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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