Лукашенко и Путин обсудили друг с другом важные вопросы

Путин и Лукашенко созвонились сразу после Крещения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в среду, 20 января, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, проинформировала пресс-служба Кремля.

В сообщении пресс-службы российского президента не уточняется, по чьей инициативе состоялись очередные телефонные переговоры. Однако поясняется, что Путин и Лукашенко в этом телефонном разговоре обсуждали актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества. Среди прочего в повестке дня были задачи о взаимодействии в рамках Союзного государства.

- Во время телефонного разговора затрагивалась и тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции, - уточнили в Кремле.

В свою очередь информагентство БЕЛТА уточнило, что Лукашенко и Путин также обсуждали взаимодействие стран в ЕАЭС и других интеграционных структурах, тему международной повестки дня и общемировую ситуацию.

Среди прочего они оговорили ряд кадровых вопросов.

Насчет коронавируса Путин и Лукашенко подтвердили прежние договоренности продолжить общие усилия и тесную координацию Беларуси и России по борьбе с COVID-19.

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