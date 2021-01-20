Вот где в Минске можно покататься на коньках или поиграть в хоккей на улице

В школах и гимназиях Минска появились свои "ледовые площадки". Фото: minsknews.by.

О том, что в школах Минска залили 27 катков и еще 17 хоккейных коробок, сообщило агентство «Минск - Новости».

Подросткам Минска и минчанам для зимних забав на территориях школ подготовлены десятки катков и хоккейных коробок. Работает прокат спортинвентаря, и коньки с клюшками могут выдавать не только учащимся, но и местным жителям. Об этом рассказали в комитет по образованию Минского горсиполкома.

Покататься на коньках можно будет не только ученикам школ, но и местным жителям. Фото: minsknews.by.

- Во многих учебных заведениях есть возможность взять напрокат коньки. В первую очередь, инвентарь будут выдавать учащимся. А при его наличии - и местным жителям, - пояснили в горисполкоме.

Работают пришкольные катки до 21.00 вечера, в том числе и по субботам.

Чтобы покататься на катке жителям многих микрорайонов нужно пойти всего лишь к местной школе. Фото: minsknews.by.

Полный список катков и хоккейных коробок в Минске:

Катки залили в средних школах №2, 24, 27, 30, 34, 35, 53, 66, 69, 72, 80, 86, 89, 122, 130, 144, 153, 172, 178, 194, 197, 208, 212, а также в Лицее № 1, специальной общеобразовательной школе № 13 для детей с нарушением слуха, и еще в гимназиях - №6 и №3.

Хоккейные коробки появились на территориях средних школ № 9, 17, 19, 25, 32, 41, 54, 56, 61, 93, 118, 136, 186, а также в гимназиях №10, 27, 31, 43.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школы, детсады и долгожданная детская поликлиника: вот, что откроют в 2021 году в Минской области.

Стало известно, какие социальные объекты на Минщине введут в эксплуатацию в этом году (подробности).

Дожди и потепление: узнали, какой будет погода в Беларуси 21 января.

На 20 января синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы (подробности).