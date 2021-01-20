Семейный капитал в Беларуси могут начать давать уже на рождение второго ребенка

В Беларуси прорабатывается вопрос, чтобы семейный капитал стал доступен не только многодетным. Фото: Надежда БУТОВИЧ

С идеей получения семейного капитала на рождение второго ребенка на Всебелорусском народном собрании хотят выступить делегаты. Такое социальное предложение прозвучало на пресс-презентации основных направлений программы соцразвития Беларуси на ближайшую пятилетку, пишет БелТА.

Так, по словам председателя Витебского облсовета депутатов и делегата ВНС Владимира Терентьева, в документе, разработанном правительством, местными и областными властями, при участии НАН и Нацбанка, представителей науки и бизнеса, много вопросов, которые могут напрямую (или косвенно) затронуть жизнь каждого белоруса.

Например среди новшеств, которые обсуждаются, и был поднят вопрос семейного капитала при рождении второго ребенка. Эту идею поддержали и медики.

- Поддержку семьи при рождении не только третьего, но и второго ребенка, обсудили с главврачом областного роддома Еленой Леонович. Специалисты согласны с тем, что прозвучавшие аспекты, еще требуют изучения и, возможно, доработки, и обсуждения на Всебелорусском народном собрании с последующим утверждением в самой программе, - подчеркнул глава депутатского корпуса Витебщины.

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