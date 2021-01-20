«Белпочта» бесплатно отправит письма и открытки. Есть условия

«Белпочта» бесплатно отправит письма и открытки Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Белорусская почта 23 января предлагает бесплатно отправить письма и открытки в любую точку республики. Предприятие объявило о такой акции в честь Дня почерка или Дня ручного письма. Праздничную дату отмечают в мире, чтобы в цифровую эпоху напомнить человечеству об уникальности ручного письма, неповторимости почерка каждого человека.

Как отметили в «Белпочте», праздник подчеркивает, что рукописное письмо не теряет своей значимости даже при современных технологиях. Принять участие в акции можно так: купить открытки или конверты с открытками, заполнить их и оставить на почте, а сотрудники предприятия бесплатно доставят их по любому адресу в стране.

Правда, акция будет проходить не в каждом почтовом отделении и не целый день. Например, в Минске отправить почтовую карточку или письмо бесплатно можно будет на почтамте по пр. Независимости, 10. Посмотреть, где и когда можно будет поучаствовать в акции в вашем городе, можно по ссылке >