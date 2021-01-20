Вместо «лодырей» - «протестуны»: посмотрите, какие обновленные советские плакаты прислали в профсоюзы

Обновленные советские плакаты прислали профсоюзам Фото: СОЦСЕТИ

Председателям профсоюзных первичек в Светлогорске пришла на почту рассылка с плакатами, рассказала «КП» местная общественная активистка Елена Маслюкова. Как объяснили ей в одном из профкомов, в рассылке сказано, что эти плакаты предназначены для оформления стендов.

Фото плакатов попали в соцсети, пользователи которых указывают на то, что плакаты не оригинальные - за основу взяты советские агитационные материалы, которые осовременили. Некоторые плакаты - 100-летней давности, выпущены в советское время в 1920-х годах. Например, этот, с текстом: «Паразиты и лодыри, не работая сами, мешают работе других». Только в современной версии «паразитов и лодырей» заменили на «забастовщиков и протестунов».

Плакат обновили спустя 100 лет Фото: СОЦСЕТИ

"Комсомолка" отправила запрос в Федерацию профсоюзов Беларуси с просьбой сообщить, действительно ли ФПБ рассылала эти плакаты, если да - то рассказать об истории их создания.

Кстати, в соцсетях обращают внимание, что в некоторых осовременных плакатах использован логотип известного телеграм-канала, признанного экстремистским.

Обновленные советские плакаты прислали профсоюзам Фото: СОЦСЕТИ