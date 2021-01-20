Вот как прошла церемония инаугурации нового президента США Джо Байдена

Церемония инаугурации Байдена была немного изменена из-за ситуации с пандемией. Фото: Reuters.
О том, что 20 января в США состоялась церемония инаугурации Джо Байдена, проинформировало ТАСС.
Торжественная церемония вступления в президентскую должность проходила на ступенях Капитолия. Джо Байден стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.
- Я, Джозеф Робинетт Байден - младший, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог, - сказал Байден с левой рукой на Библии, экземпляр которой является раритетом и храниться в его семье уже 127 лет.
Присягу принимал председатель Верховного суда Джон Робертс.
На церемонии инаугурации присутствовали и бывшие американские президенты в том числе, Клинтон, Буш младший, Обама. Уже экс-президент США Дональд Трамп нарушил традицию и не стал присутствовать на инаугурации своего преемника.
Сразу после произношения присяги над Капитолийским холмом раздался 21 артиллерийский залп. А несколькими минутами ранее (согласно с традицией) свою присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.
Ровно в полдень (в 20.00 по Минску) стартовал отсчет четырехлетнего срока администрации Байдена.
Единственными отклонениями от традиций стало то, что формат церемонии был немного усечен, а из-за пандемии соблюдался масочный режим и условия дистанцирования. Был отменен и торжественный парад.
При этом в Вашингтоне из-за опасения возможных беспорядков сторонников Трампа действовали беспрецедентные меры безопасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Официальный Минск пригласили на инаугурацию Джо Байдена.
Минск на мероприятии представит Временный поверенный в делах Беларуси Дмитрий Басик (подробности).
Лукашенко и Путин обсудили коронавирус, Союзное государство и кадровые вопросы.
Стало известно, что 20 января Александр Лукашенко разговаривал с Владимиром Путиным (подробности).