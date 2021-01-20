Ехал из Украины с пистолетом и $50 тысячами: вот что будет с россиянином, которого на задержали на границе

У признанного виновным россиянина конфисковали почти 50 тысяч долларов, а также его пистолет и машину.
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
О том, что в отношении 43-летнего россиянина был озвучен обвинительный приговор в суде Малориты, сообщила пресс-служба Брестского областного суда.
Инцидент произошел на госгранице Беларуси с Украиной еще минувшей осенью 2020-го года. В тот день, 29 сентября, иностранец, приехав в Беларусь, в пункте пропуска «Мокраны» хотел пересечь границу по «зеленому коридору». Таким образом, он фактически заявил об отсутствии у него товаров, подлежавших декларированию.
Однако углубленный досмотр показал обратное: в авто было найдено свыше 50 тысяч долларов и огнестрельный бесствольный пистолет травматического действия.
- Суд признал фигуранта виновным в незаконном перемещении через границу наличной валюты в крупном размере и огнестрельного оружия (ч.2 ст.228; ч.1 ст. 333-1, ч.2 ст.295 УК РБ). По совокупности преступлений он приговорен к 3 годам исправительной колонии усиленного режима, - прокомментировали в облсуде.
Деньги, превышающие двукратный размер суммы наличности, разрешенной к перевозке без декларирования, а именно 40,7 тысячи долларов, пистолет и автомобиль россиянина конфисковали в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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